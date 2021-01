Chi è Hamza Rafia, il centrocampista che ha trascinato la Juventus in Coppa Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Juventus è sempre più protagonista in campionato, Champions League e Coppa Italia. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla sofferta qualificazione ai quarti di finale della competizione nazionale dopo il successo contro il Genoa, 3-2 il risultato finale dopo i tempi supplementari: doppio vantaggio firmato da Kulusevski e Morata, poi la rimonta con Czyborra e Melegoni. Ai tempi supplementari il gol della qualificazione di… Hamza Rafia. Chi è Abdoulaye Dabo, il nuovo innesto in casa Juventus: un jolly per la squadra del futuro VIDEO Chi è Hamza Rafia Hamza Rafia è un calciatore tunisino con cittadinanza francese. Si tratta di un centrocampista centrale ma che può essere impiegato anche in zona ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laè sempre più protagonista in campionato, Champions League e. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla sofferta qualificazione ai quarti di finale della competizione nazionale dopo il successo contro il Genoa, 3-2 il risultato finale dopo i tempi supplementari: doppio vantaggio firmato da Kulusevski e Morata, poi la rimonta con Czyborra e Melegoni. Ai tempi supplementari il gol della qualificazione di…. Chi è Abdoulaye Dabo, il nuovo innesto in casa: un jolly per la squadra del futuro VIDEO Chi èè un calciatore tunisino con cittadinanza francese. Si tratta di uncentrale ma che può essere impiegato anche in zona ...

