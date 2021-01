Mediagol : Chelsea, Lampard raffredda la pista Tomori-#Milan: 'Può partire a una sola condizione' - WolfgangFonso : @chelsea_debate Mourinho 1.0 Ancelotti Conte Hiddink 1.0 Di Matteo Mourinho 2.0 Lampard AVB Raneri Sarri Bentiez Scolari Grant - lukejrlanger : @chelsea_debate Lampard and Di Matteo - CFC_Ali10 : @chelsea_debate In order 1) Mourinho 2) Ancelotti 3) Conte 4) Lampard 5) Sarri - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Così #Lampard su #Tomori ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lampard

Mediagol.it

Chelsea hit the headlines in the last transfer window after ... That hasn’t quite happened yet with Frank Lampard’s ninth-placed side going through a tough run of just one win in their last six league ...Frank Lampard insists Fikayo Tomori still has a long-term future at Chelsea despite being set to go out on loan to pick up minutes.