Che Dio ci aiuti 6, Suor Angela e la verità su Erasmo: anticipazioni terza puntata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prosegue la messa in onda della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. La terza puntata va in onda giovedì 14 gennaio alle 21.25 su Rai1. Nel cast Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino. Valeria Fabrizi, svaligiata la casa di Suor Costanza di Che Dio ci aiuti: ‘Un attacco al cuore’ Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni terza puntata Episodio 5 – Obbligo o verità: Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prosegue la messa in onda della sesta stagione di Che Dio ci, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Lava in onda giovedì 14 gennaio alle 21.25 su Rai1. Nel cast Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino. Valeria Fabrizi, svaligiata la casa diCostanza di Che Dio ci: ‘Un attacco al cuore’ Che Dio ci6,Episodio 5 – Obbligo oha ormai la certezza di essere legata al passato die non sa se dire laal ...

Pontifex_it : Dio vince il male del mondo facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giud… - Pontifex_it : Siamo portatori di una grande ricchezza, che dipende da quello che siamo: dalla vita ricevuta, dal bene che c’è in… - Pontifex_it : Colpisce che la maggior parte del tempo sulla Terra il Signore lo abbia passato vivendo la vita di tutti i giorni,… - Annuccell : RT @Pontifex_it: Dio vince il male del mondo facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giudicando,… - AnitaRus3 : RT @valeriazuppa1: Amore, amore amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio..#CanYaman #OzgeGürel #BayYalnis -