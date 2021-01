Che Dio ci aiuti 6, stasera su Rai1 la terza puntata: anticipazioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) stasera su Rai1, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, la nuova stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi: le anticipazioni della terza puntata. stasera su Rai1, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti 6, nuova stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Le anticipazioni della terza puntata ripartono dall'assunto che Suor Angela è certamente legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)su, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci6, la nuova stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi: ledellasu, alle 21:25, torna Che Dio ci6, nuova stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ledellaripartono dall'assunto che Suor Angela è certamente legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. ...

