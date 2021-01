Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della terza puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nella terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo e, a questo punto, non saprà se dire la verità o meno al ragazzo. Come si comporterà? Nel frattempo, la mente di Ginevra farà brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagantetv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nellafiction con Elena Sofia Ricci vedremo suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo e, a questo punto, non saprà se dire la verità o meno al ragazzo. Come si comporterà? Nel frattempo, la mente di Ginevra farà brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a ...

