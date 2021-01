Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la quarta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni prossima puntata, la quarta Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la quarta) in onda giovedì 21 gennaio 2021 su Rai 1? Nella quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi: False verità e Solo parole. Le anticipazioni sul primo episodio svelano che l’attenzione sarà incentrata soprattutto su Monica, la quale dovrà fare i conti con la sospensione da parte dell’ospedale. Il motivo? Sarà accusata della morte di uno dei suoi pazienti. Una vera e propria “doccia fredda” per la donna, la quale potrà contare sul sostegno e sull’appoggio da parte di tutto il convento che sarà al suo fianco in questa battaglia. In ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Che Dio ci6:, laCosa succederà nelladi Che Dio ci6 (la) in onda giovedì 21 gennaio 2021 su Rai 1? Nelladella fiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi: False verità e Solo parole. Lesul primo episodio svelano che l’attenzione sarà incentrata soprattutto su Monica, la quale dovrà fare i conti con la sospensione da parte dell’ospedale. Il motivo? Sarà accusata della morte di uno dei suoi pazienti. Una vera e propria “doccia fredda” per la donna, la quale potrà contare sul sostegno e sull’appoggio da parte di tutto il convento che sarà al suo fianco in questa battaglia. In ...

