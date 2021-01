«Che Dio ci aiuti 6»: le anticipazioni della terza puntata (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'arrivo di Erasmo sta sconvolgendo l'esistenza di suor Angela e il filo misterioso sembra legare il cuore della religiosa a quello del ragazzo impulsivo e attaccabrighe a cui è mancato l'amore di una famiglia. Si annuncia piena di colpi di scena la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie tv con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi ed Erasmo Genzini che continua a macinare ottimi ascolti e si conferma una granitica certezza del palinsesto di Rai1. Ecco cos'accadrà nei nuovi episodi in onda giovedì 14 gennaio in prima serata. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della terza puntata Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo (Erasmo Genzini), tornato ad Assisi per cercare sua madre: si ... Leggi su panorama (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'arrivo di Erasmo sta sconvolgendo l'esistenza di suor Angela e il filo misterioso sembra legare il cuorereligiosa a quello del ragazzo impulsivo e attaccabrighe a cui è mancato l'amore di una famiglia. Si annuncia piena di colpi di scena ladi Che Dio ci6, la serie tv con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi ed Erasmo Genzini che continua a macinare ottimi ascolti e si conferma una granitica certezza del palinsesto di Rai1. Ecco cos'accadrà nei nuovi episodi in onda giovedì 14 gennaio in prima serata. Che Dio ci6, leSuor Angela (Elena Sofia Ricci) ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo (Erasmo Genzini), tornato ad Assisi per cercare sua madre: si ...

