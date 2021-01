Che Dio ci aiuti 6, cosa succede stasera? Il dolore di Azzurra e la malattia di Monica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Terzo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. I due nuovi episodi andranno in onda stasera, giovedì 14 gennaio alle 21.25 su Rai1. Ma cosa succederà? Nuovo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 14 gennaio 2021) Terzo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci”, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. I due nuovi episodi andranno in onda, giovedì 14 gennaio alle 21.25 su Rai1. Marà? Nuovo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pontifex_it : Dio vince il male del mondo facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giud… - Pontifex_it : Siamo portatori di una grande ricchezza, che dipende da quello che siamo: dalla vita ricevuta, dal bene che c’è in… - Pontifex_it : Colpisce che la maggior parte del tempo sulla Terra il Signore lo abbia passato vivendo la vita di tutti i giorni,… - angelo_di_dio : RT @MSF_ITALIA: Attraversano le montagne con i piedi nella neve, affrontano le violenze e i respingimenti della polizia francese, bosniaca… - pax_pelli : Dio fa ancora parlate di renzi, ma a me che cazzo me ne frega. Penso solo al Toro #italianomedio #scopare -