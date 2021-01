Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quarta puntata, trama e promo del 21 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quarta puntata, trama episodi di giovedì 21 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che Dio ciepisodi di giovedì 21 ...

Pontifex_it : Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non… - Pontifex_it : In ogni gesto di servizio, in ogni opera di #misericordia che compiamo, Dio si manifesta e posa il suo sguardo sul mondo. - Linkiesta : Per il teologo tedesco, che ne ha scritto su @civcatt, la Shoah è stata un orrore che ha fatto apparire vuoto e cie… - saltypicche : @sakurachan84 SCUSA DAVVERO LA GENTE L'HA PRESO COME SUO TUTORE? BASTA UNA PARTE DEL MIO CERVELLO SE N'È ANDATA VIA… - _Babbo_Natale_1 : RT @Pontifex_it: Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non c’è no… -