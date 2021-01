Cgil: bando Regione Lazio, 79 posti di lavoro sono insufficienti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “L’atteso avviso pubblico per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilita’ nel Lazio, pubblicato il 15 dicembre scorso a distanza di due anni dal precedente, prevede, a oggi, 79 posti all’interno della Regione. Un numero inaccettabile, un’offesa ala dignita’ delle persone”. Cosi’, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. “Dal 18 al 29 gennaio prossimi- continua la nota- tantissime persone iscritte nelle liste dei centri per l’impiego della Regione Lazio invieranno le loro domande per lo 0,07% di possibilita’. Una percentuale irrisoria che mobilita le aspettative e le speranze di migliaia di persone.” “L’elenco dei posti disponibili si riferisce alle scoperture degli enti pubblici alla data del 31/12/2019. Il divario tra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “L’atteso avviso pubblico per l’avviamento aldelle persone con disabilita’ nel, pubblicato il 15 dicembre scorso a distanza di due anni dal precedente, prevede, a oggi, 79all’interno della. Un numero inaccettabile, un’offesa ala dignita’ delle persone”. Cosi’, in una nota, ladi Roma e del. “Dal 18 al 29 gennaio prossimi- continua la nota- tantissime persone iscritte nelle liste dei centri per l’impiego dellainvieranno le loro domande per lo 0,07% di possibilita’. Una percentuale irrisoria che mobilita le aspettative e le speranze di migliaia di persone.” “L’elenco deidisponibili si riferisce alle scoperture degli enti pubblici alla data del 31/12/2019. Il divario tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Cgil bando Oss e sindacati protestano davanti al consiglio regionale: "Il bando va modificato" Gazzetta della Spezia e Provincia Covid-19, Cgil: focolaio negli uffici del dipartimento prevenzione Asp Palermo

A segnalarlo è la Fp Cgil Palermo, che ha inviato una nota all'Asp manifestando "preoccupazione e chiedendo una verifica sullo stato del contagio".

Palermo, contagi tra gli operatori scolastici: chiusi cinque asili in due giorni

Sale a cinque il numero degli asili e delle scuole per l’infanzia chiuse a Palermo a causa dei contagi Covid tra il personale scolastico: 28 le ...

A segnalarlo è la Fp Cgil Palermo, che ha inviato una nota all'Asp manifestando "preoccupazione e chiedendo una verifica sullo stato del contagio". Sale a cinque il numero degli asili e delle scuole per l'infanzia chiuse a Palermo a causa dei contagi Covid tra il personale scolastico: 28 le ...