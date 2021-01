Cessione Inter, il Cda: “ricavi in calo, supporto alla società per garantire la stabilità” (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Inter pensa alla stagione in corso tra campionato e Coppa Italia, nel frattempo continuano a circolare voci sulla possibile Cessione del club nerazzurro. Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter “continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club”, nonostante la contrazione dei ricavi dovuti alla pandemia da Coronavirus. E’ quanto comunicato dal club nerazzurro in una nota diffusa dall’Ansa dopo la riunione del Cda per valutare l’andamento del primo semestre. “L’esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi”. Cessione Inter, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’pensastagione in corso tra campionato e Coppa Italia, nel frattempo continuano a circolare voci sulla possibiledel club nerazzurro. Il Consiglio di Amministrazione dell’“continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine dilaoperativa e sportiva del Club”, nonostante la contrazione deidovutipandemia da Coronavirus. E’ quanto comunicato dal club nerazzurro in una nota diffusa dall’Ansa dopo la riunione del Cda per valutare l’andamento del primo semestre. “L’esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei”., la ...

Sport_Mediaset : #Inter: oggi #cda straordinario con #Zhang per fronteggiare il futuro del club. Mentre la squadra prepara il match… - capuanogio : ?? Contatti tra #Suning e #BcPartners per trattativa su quote #Inter che non esclude la cessione della maggioranza.… - spocchianerazz1 : RT @fcin1908it: Ex Inter - Arnautovic torna in Italia? Sondaggio della Fiorentina, ma serve una cessione - - CalcioWeb : Le ultime sulla cessione dell' @Inter: le ultima dal Cda - fcin1908it : Ex Inter - Arnautovic torna in Italia? Sondaggio della Fiorentina, ma serve una cessione - -