Centrodestra La situazione è drammatica | Conte non può far finta di niente

In una nota congiunta il Centrodestra invita il premier a dimettersi. "Non c'è più tempo per tatticismi o giochi di potere: il Centrodestra unito, prima forza politica del Paese, aspetta da ieri che Giuseppe Conte venga in Parlamento a prendere atto di una crisi conclamata. L'Italia, il Parlamento e il Presidente della Repubblica meritano rispetto. La situazione è drammatica: Conte non può far finta di niente".

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra situazione Governo: alle 18 vertice centrodestra alla Camera - Ultima Ora Agenzia ANSA Zingaretti e Di Maio chiudono definitivamente a Renzi. Si avvicinano le elezioni

Del resto, anche Matteo Salvini esclude la possibilità che la coalizione di centrodestra possa prendere in considerazione ... ha i numeri per andare avanti 'in bocca al lupo' ma in una situazione già ...

Crisi di governo: i nodi

(14 gennaio 2021) E’ sbagliato dire che questa crisi è inspiegabile, lo si fa solo per gettare fango sull’avversario con l’argomento, ambiguo, che così si mette a rischio la stabilità del paese. La re ...

