Centrodestra all'attacco: 'Italia soffre e loro litigano, via maestra è il voto' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le opposizioni guardano alle elezioni anticipate come unica via d'uscita dalla crisi. Salvini esclude che la Lega possa sostenere un governo istituzionale. La Meloni ribadisce: 'Conte si dimetta ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le opposizioni guardano alle elezioni anticipate come unica via d'uscita dalla crisi. Salvini esclude che la Lega possa sostenere un governo istituzionale. La Meloni ribadisce: 'Conte si dimetta ...

borghi_claudio : Bene ha fatto Molinari a ricordare che il Presidente della Repubblica non consentì al centrodestra di cercare 'resp… - lucalib96 : RT @borghi_claudio: Bene ha fatto Molinari a ricordare che il Presidente della Repubblica non consentì al centrodestra di cercare 'responsa… - StufaMarcia1 : RT @borghi_claudio: Bene ha fatto Molinari a ricordare che il Presidente della Repubblica non consentì al centrodestra di cercare 'responsa… - mariacarla1963 : RT @borghi_claudio: Bene ha fatto Molinari a ricordare che il Presidente della Repubblica non consentì al centrodestra di cercare 'responsa… - EmanuelaTortini : RT @borghi_claudio: Bene ha fatto Molinari a ricordare che il Presidente della Repubblica non consentì al centrodestra di cercare 'responsa… -