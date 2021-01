C’è l’intesa sul nuovo Decreto. In arrivo pure la zona bianca. Ecco le misure in vigore da sabato. Dodici regioni rischiano di tornare arancioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da tempo siamo abituati a vedere l’Italia tinta di giallo, arancione o rosso, ma con il prossimo Decreto legge le cose potrebbero cambiare. Nelle intenzioni del governo, come riferito in parlamento dal ministro Roberto Speranza, resta la conferma del sistema di colorazione tutt’ora vigente e che ha prodotto notevoli risultati ma questo verrà integrato dall’aggiunta della zona bianca in cui le restrizioni saranno estremamente più soft anche se, è bene dirlo, al momento resta un traguardo ancora molto lontano da raggiungere per le regioni italiane. Lo ha detto chiaro e tondo il ministro in Parlamento spiegando, infatti, che al momento “c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive, l’indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare. L’epidemia è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da tempo siamo abituati a vedere l’Italia tinta di giallo, arancione o rosso, ma con il prossimolegge le cose potrebbero cambiare. Nelle intenzioni del governo, come riferito in parlamento dal ministro Roberto Speranza, resta la conferma del sistema di colorazione tutt’ora vigente e che ha prodotto notevoli risultati ma questo verrà integrato dall’aggiunta dellain cui le restrizioni saranno estremamente più soft anche se, è bene dirlo, al momento resta un traguardo ancora molto lontano da raggiungere per leitaliane. Lo ha detto chiaro e tondo il ministro in Parlamento spiegando, infatti, che al momento “c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive, l’indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare. L’epidemia è ...

KunGrax : RT @salda__: «Milan più vicino a rinnovare Calhanoglu. Incontro andato piuttosto bene tra l’agente Stipic e Milan. Non è ancora chiusa ma c… - bintYusuf___ : RT @salda__: «Milan più vicino a rinnovare Calhanoglu. Incontro andato piuttosto bene tra l’agente Stipic e Milan. Non è ancora chiusa ma c… - GurzoBahri : RT @salda__: «Milan più vicino a rinnovare Calhanoglu. Incontro andato piuttosto bene tra l’agente Stipic e Milan. Non è ancora chiusa ma c… - SEMPREFMILAN : RT @salda__: «Milan più vicino a rinnovare Calhanoglu. Incontro andato piuttosto bene tra l’agente Stipic e Milan. Non è ancora chiusa ma c… - Lele070814 : RT @salda__: «Milan più vicino a rinnovare Calhanoglu. Incontro andato piuttosto bene tra l’agente Stipic e Milan. Non è ancora chiusa ma c… -