Castel dell’Ovo, danneggiato dalla mareggiata l’antico pavimento in pietra lavica. Via al restauro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza, recupero e sistemazione della pavimentazione in pietra lavica della parte esterna del Castel dell’Ovo, il cosiddetto “Ramaglietto”, danneggiata dalla mareggiata dello scorso 28 dicembre. Ad effettuare i lavori è la Napoli Servizi, società partecipata del Comune di Napoli. Gli ingenti danni hanno reso necessaria “un’urgente messa in sicurezza” delle aree esterne al sito. Gli operai hanno iniziato, con l’ausilio di bobcat e mezzi meccanici, il recupero dei basoli distaccati dall’azione violenta delle onde del mare per poi successivamente sistemarli. Gli interventi si sono resi necessari sia per liberare gli spazi esterni occupati dagli enormi basoli in pietra, che al momento rendono inaccessibili le aree, sia per mettere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza, recupero e sistemazione della pavimentazione indella parte esterna del, il cosiddetto “Ramaglietto”, danneggiatadello scorso 28 dicembre. Ad effettuare i lavori è la Napoli Servizi, società partecipata del Comune di Napoli. Gli ingenti danni hanno reso necessaria “un’urgente messa in sicurezza” delle aree esterne al sito. Gli operai hanno iniziato, con l’ausilio di bobcat e mezzi meccanici, il recupero dei basoli distaccati dall’azione violenta delle onde del mare per poi successivamente sistemarli. Gli interventi si sono resi necessari sia per liberare gli spazi esterni occupati dagli enormi basoli in, che al momento rendono inaccessibili le aree, sia per mettere ...

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, via ai lavori a Castel dell'Ovo per riparare i danni della mareggiata - mattinodinapoli : Napoli, via ai lavori a Castel dell'Ovo per riparare i danni della mareggiata - ciropellegrino : Castel dell'Ovo #Napoli, le foto dei gravi danni causati dalla mareggiata. Crolli anche all'interno - aderenzis1 : Napoli, al via i lavori a Castel dell'Ovo: la messa in sicurezza del Ramaglietto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Napoli, al via i lavori a Castel dell'Ovo: la messa in sicurezza del Ramaglietto -

Ultime Notizie dalla rete : Castel dell’Ovo Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta