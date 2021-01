Caso Yara Massimo Bossetti, la Cassazione accoglie il ricorso della difesa: novità sull’accesso ai reperti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Caso Yara, Massimo Bossetti torna a sperare. Nelle scorse ore, infatti, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa del carpentiere bergamasco condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della ginnasta di Brembate. La Cassazione accoglie il ricorso della difesa di Bossetti I giudici della Suprema Corte hanno infatti annullato con rinvio le ordinanze della Corte d’assise di Bergamo. Il presidente aveva appunto respinto, dichiarandola inammissibile, la richiesta degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini di accedere ai reperti dell’indagine al fine di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)torna a sperare. Nelle scorse ore, infatti, la Corte diha accolto ildel carpentiere bergamasco condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidioginnasta di Brembate. LaildiI giudiciSuprema Corte hanno infatti annullato con rinvio le ordinanzeCorte d’assise di Bergamo. Il presidente aveva appunto respinto, dichiarandola inammissibile, la richiesta degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini di accedere aidell’indagine al fine di ...

