Caso Suarez | le telefonate tra la ministra De Micheli | Paratici e il Viminale | “La Juve? Indirizzali a me | poi ci penso io”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Un aiuto per cercare di ottenere un passaporto comunitario in tempi ristretti e poter così tesserare Luiscon lantus. È questo il contenuto della prima telefonata avvenuta tra il dirigente bianconero, Fabio, e ladei Trasporti, Paola De, che ha innescato la catena di chiamate fra funzionari del governo che si sono adoperati per permettere al club di Torino, senza riuscirci, di concludere l’acquisto dell’attaccante uruguaiano del Barcellona facendogli ottenere la cittadinanza. “Lantus mi chiede notizie di questa richiesta di cittadinanza. Mi aiuteresti?”, è il contenuto del messaggio che Deha inviato alle 11.34 del 3 settembre al capo di gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, e che ha portato poi ...

ZZiliani : Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avan… - ZZiliani : Sul caso #Suarez la notizia è che nessuno, nè magistrati nè Università, sembra voler fare sconti ai responsabili de… - Gazzetta_it : #Juve #Suarez, nuove rivelazioni sull'inchiesta di Perugia - mr_kubra : RT @90ordnasselA: Il #CorSera pubblica la chat tra il Min. Trasporti #DeMicheli con il capo gabinetto Min. Interno #Frattasi sul caso #Suar… - ParticipioPart : Caso #Suarez: la ministra approfittando del suo ruolo istituzionale favorì la #juve. “La juventus mi chiede notizie… -

