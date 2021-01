Casi COVID-19 – Isolati in casa Empoli dall’Asl Napoli 1 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa mattina il direttore generale dell ‘ASL di Napoli 1 centro ,Ciro Verdoliva , a Radio Punto Nuovo chiarisce le decisioni inerenti al protocollo anti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa mattina il direttore generale dell ‘ASL di1 centro ,Ciro Verdoliva , a Radio Punto Nuovo chiarisce le decisioni inerenti al protocollo anti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

nzingaretti : Rendiamo di più la #scuolasicura. In @RegioneLazio si può fare tampone gratuito - per ragazzi senza prescrizione,… - Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 50 milioni i casi guariti al mondo - TgLa7 : Misure anti #Covid, #Strasburgo condanna #Italia: impedisce contatti nonna-nipote. I giudici, nel Paese '… - AskdataCovid : #Covid, il bollettino di oggi 14 Gennaio 2021 per la regione Lazio: sono 47 gli attuali defunti e i nuovi casi sono… - Viola_mg : RT @AlessandroCere7: 6 casi con gravi effetti collaterali sono stati osservati in #Francia con il vaccino Pfizer durante questa terza setti… -