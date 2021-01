Casalino | il portavoce più potente della storia della Repubblica tenta di salvare il Governo

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L’incredibile traiettoria politica di Roccodel Premier, ex concorrente del Grande Fratello, regista occulto dele fulcrosua crisi. E’ per molti versi un caso più unico che raro, quello deldi Palazzo Chigi Rocco, passato nel giro di qualche anno dalla partecipazione al Grande Fratello alla visita alla L'articolo proviene da Leggilo.org.

ilriformista : Parole grosse tra il portavoce del premier Conte e l'editorialista #casalino #GiuseppeConte - enzo0861 : @lucianonobili @mariamacina Il deficit di Conte è Casalino. Dovrebbe decisamente cambiar portavoce - red_mask9 : RT @red_mask9: Tutti preoccupati per la crisi di governo, ma nessuno che spenda una parola di solidarietà per Rocco Casalino che rischia di… - pippo_palmieri : @matteosalvinimi Lo sapremo da una diretta Facebook dal portavoce di Rocco Casalino - AlbertoGalimb : Leggere @SalvatoreMerlo su #Casalino, il portavoce che pesa più di un Ministro, inviso a @matteorenzi. Poi pensare… -

Ultime Notizie dalla rete : Casalino portavoce

Sono poche le note ufficiali trapelate da Giuseppe Conte ma il suo portavoce non è stato con le mani in mano, preferendo la ben più rapida, e meno istituzionale, forma di comunicazione moderna.La nuova politica corre sui social? Ma tra i nuovi strumenti tecnologici c'è anche la possibilità di silenziare una persona, come avrebbe fatto Renzi con Casalino.