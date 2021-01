Cartelle esattoriali stop fino a 31 gennaio. Ok scostamento 32 miliardi (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al dl ‘ponte’ che proroga al 31 gennaio lo stop all’attività di riscossione, invio di Cartelle esattoriali compreso. Semaforo verde anche alla relazione per la richiesta di scostamento di bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32 miliardi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al dl ‘ponte’ che proroga al 31loall’attività di riscossione, invio dicompreso. Semaforo verde anche alla relazione per la richiesta didi bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

