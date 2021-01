Cargo Dragon CRS-21 ritorna dalla ISS (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il primo veicolo Cargo Dragon di nuova generazione ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ed è rientrato sulla Terra con un perfetto ammaraggio nel Golfo del Messico, di fronte alle coste della Florida. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il primo veicolodi nuova generazione ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ed è rientrato sulla Terra con un perfetto ammaraggio nel Golfo del Messico, di fronte alle coste della Florida.

Milano, 12 gen. (askanews) - A partire dal 2021 la Nasa sostituirà 6 degli 8 pannelli solari della Stazione spaziale internazionale, in orbita da oltre 20 anni intorno alla Terra, a 400 km d'altezza.

Milano, 12 gen. (askanews) – La Nasa e la compagnia spaziale privata americana SpaceX hanno riprogrammato per le 14 (ora italiana) di oggi, martedì 12 gennaio 2021, il distacco dalla Stazione spaziale ...

