Captain Marvel 2 | Teyonah Parris felice di lavorare con Nia DaCosta

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel corso della promozione di WandaVision, in cui interpreta la giovane Monica Rambeau,ha parlato brevemente di2, che la vedrà collaborare ancora una volta con Niadopo Candyman. Che ruolo ha in WandaVision? Quest’inverno, l’attrice diventerà il primo personaggio femminile di colore a unirsi agli amati Avengers quando interpreterà il ruolo di Monica Rambeau in WandaVision, una nuova serie deiStudios in streaming su Disney +. la gioia di tornare acon“Tutta la sua magnificenza” ha commentato l’attrice in un’intervista con CinemaBlend a proposito di tutto ciò cheapporterà all’UCM. “Sono così emozionata per lei. Abbiamo lavorato insieme a Candyman, ...