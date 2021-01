Captain America, Chris Evans frena l'entusiasmo sul suo ritorno: "La notizia mi giunge nuova" (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'attore Chris Evans ha commentato la notizia di un suo possibile ritorno nel ruolo di Captain America sostenendo di non saperne nulla. Chris Evans ha frenato l'entusiasmo dei fan della Marvel dopo la notizia, pubblicata da Deadline, che l'attore avrebbe ripreso il ruolo di Captain America in un nuovo progetto della Marvel. L'attore ha però commentato le indiscrezioni su Twitter con un breve messaggio in cui dichiara: "Questa mi giunge nuova". Le parole di Chris Evans hanno creato ancora più confusione tra chi si è appassionato negli ultimi anni ai progetti tratti dai fumetti della Marvel. Le risposte ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'attoreha commentato ladi un suo possibilenel ruolo disostenendo di non saperne nulla.hato l'dei fan della Marvel dopo la, pubblicata da Deadline, che l'attore avrebbe ripreso il ruolo diin un nuovo progetto della Marvel. L'attore ha però commentato le indiscrezioni su Twitter con un breve messaggio in cui dichiara: "Questa mi". Le parole dihanno creato ancora più confusione tra chi si è appassionato negli ultimi anni ai progetti tratti dai fumetti della Marvel. Le risposte ...

MirellaMagna : RT @TheEternalsIT: Chris Evans sta trattando con la Marvel per tornare a vestire i panni di Captain America - mntllyonthemoon : RT @JTaz_: Chris Evans tornerà come Captain America in futuri progetti?? - mntllyonthemoon : RT @downeyjessevans: MA VOI COME STATE!?!? NO PERCHÉ IO STO URLANDO Chris Evans ritorna come Captain America Nella live di Wanda Vision sp… - mntllyonthemoon : RT @downeyjessevans: ??????CHRIS EVANS TORNA COME CAPTAIN AMERICA?????? MA IO MI SENTO MALEEEE BRUTTI BASTARDI MI AVETE FATTO PIANGERE CHISSÀ QUA… - mntllyonthemoon : RT @captnwinghead: io che penso al fatto che chris evans potrebbe tornare a interpretare captain america: -