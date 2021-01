Cao Roma | “Dal 19 gennaio nel Lazio gli odontoiatri riceveranno il vaccino”

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – “Entro il 18 gennaio, l’Ordine professionale dovrà trasmettere telematicamente alla Regione Lazio gli elenchi degli odontoiatri, dei liberi professionisti e degli igienisti dentali che hanno manifestato la volontà di vaccinarsi contro il Covid-19”. Così Brunello Pollifrone, presidente della Cao Roma, parlando con l’agenzia Dire. A partire dal 19 gennaio, infatti, la Regione Lazio, acquisite le informazioni necessarie, darà il via alla somministrazione del vaccino, che avverrà nelle Asl di riferimento degli interessati. La Regione Lazio, infatti, con una nota della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria-Area Farmaci e Dispositivi, ha rivisto la precedente graduatoria, inserendo tra coloro che riceveranno il vaccino anti-Covid in via prioritaria anche i dentisti, i medici liberi professionisti e gli igienisti dentali. “A oggi più di 5mila odontoiatri hanno espresso la volontà di vaccinarsi”, ha detto Pollifrone. “Adesso va fatto un altro passo in più- ha concluso il presidente della Cao Roma- La Regione Lazio deve consentire a tutto il personale degli ambulatori privati di vaccinarsi contro il Covid-19. Occorre formalizzare anche questo aspetto”.