“Canzoni d’Amore” è il nuovo brano di Benedetta Raina!

Dal 15 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica "Canzoni d'Amore" (Noize Hills Records), il nuovo brano di Benedetta RAINA disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 14 gennaio. "Canzoni d'Amore", nuovo brano di Benedetta RAINA, è una canzone che, avvalendosi di sonorità oniriche e una dolce componente testuale, vuole mostrare l'insicurezza nel rendersi completamente vulnerabili davanti ad un'altra persona, lasciando cadere ogni maschera o filtro. D'altronde, soprattutto alle prime esperienze sentimentali, è questo che facciamo: ci mettiamo a nudo per la prima volta. Con questo nuovo inedito, la giovane cantautrice paragona un amore nuovo ad un vero e proprio salto ...

