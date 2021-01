Candela, ricorda il derby Lazio-Roma finito 1-5. Il video diventa virale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Venerdì Roma e Lazio si affronteranno in un match che avrà una doppia valenza: infatti oltre a rappresentare per i tifosi una tappa fondamentale della stagione potrà confermare alla squadra di Fonseca ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Venerdìsi affronteranno in un match che avrà una doppia valenza: infatti oltre a rappresentare per i tifosi una tappa fondamentale della stagione potrà confermare alla squadra di Fonseca ...

avvolgimidivita : RT @2020finisci: Chi si ricorda alessia (detta LA CANDELA) del gf10 che non mollava mai mai mai Sarah e Veronica?!? Ecco in questa edizione… - 2020finisci : Chi si ricorda alessia (detta LA CANDELA) del gf10 che non mollava mai mai mai Sarah e Veronica?!? Ecco in questa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Candela ricorda Candela, ricorda il derby Lazio-Roma finito 1-5. Il video diventa virale Corriere dello Sport.it Candela: 'La Roma può vincere lo scudetto. E sul derby...'

Doppio passo e se ne va. Per i tifosi della Roma la rima è baciata e si chiude sempre con “Vincent Candela”. Il campione d’Italia del 2001, ...

Candela: “Il derby del 5-1 quello del cuore. La coreografia dei capitani la mia preferita”

Le parole dell’ex giallorosso Nella Città Eterna, tra campionato e Coppa Italia, Vincent Candela ha disputato ben 19 derby, spalmati su 8 anni. Sette vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, la Lazio è ...

Doppio passo e se ne va. Per i tifosi della Roma la rima è baciata e si chiude sempre con “Vincent Candela”. Il campione d’Italia del 2001, ...Le parole dell’ex giallorosso Nella Città Eterna, tra campionato e Coppa Italia, Vincent Candela ha disputato ben 19 derby, spalmati su 8 anni. Sette vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, la Lazio è ...