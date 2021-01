Candela: «Derby? Avrei voluto Nesta. Solo due squadre meglio della Roma» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Vincent Candela ricorda i Derby giocati con la maglia della Roma contro la Lazio: ecco le parole dell’ex esterno giallorosso Vincent Candela ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Cuoio, inserto de Il Corriere dello Sport. AVVERSARIO COME COMPAGNO – «Avrei voluto Alessandro Nesta. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi oltre che una persona umile, da ammirare e che ho avuto modo di conoscere a fine carriera. Anche se contro di noi andava spesso in difficoltà. Delvecchio lo ha fatto sudare parecchio ma era un campione e di lui ho un ricordo molto bello». Roma DA SCUDETTO – «Per me Solo la Juve e l’Inter hanno valori individuali migliori in serie A ma in un anno strano può capitare di tutto. La qualità ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Vincentricorda igiocati con la magliacontro la Lazio: ecco le parole dell’ex esterno giallorosso Vincentha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Cuoio, inserto de Il Corriere dello Sport. AVVERSARIO COME COMPAGNO – «Alessandro. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi oltre che una persona umile, da ammirare e che ho avuto modo di conoscere a fine carriera. Anche se contro di noi andava spesso in difficoltà. Delvecchio lo ha fatto sudare parecchio ma era un campione e di lui ho un ricordo molto bello».DA SCUDETTO – «Per mela Juve e l’Inter hanno valori individuali migliori in serie A ma in un anno strano può capitare di tutto. La qualità ...

