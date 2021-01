Candela: “Avrei voluto Nesta come compagno. Solo Inter e Juventus più forti della Roma” (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'ex calciatore della Roma Vincent Candela ha parlato al Corriere dello Sport alla vigilia del derby di Roma: "Nelle gare giocate contro la Lazio Avrei preferito che Nesta fosse stato un mio compagno. È stato uno dei difensori più forti di tutti i tempi oltre che una persona umile, da ammirare e che ho avuto modo di conoscere a fine carriera. Anche se contro di noi andava spesso in difficoltà. Delvecchio lo ha fatto sudare parecchio, ma restava comunque un grande campione. Roma da scudetto? Secondo me Solo Inter e Juventus sono più forti dei giallorossi, è un anno strano e può succedere di tutto". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'ex calciatoreVincentha parlato al Corriere dello Sport alla vigilia del derby di: "Nelle gare giocate contro la Laziopreferito chefosse stato un mio. È stato uno dei difensori piùdi tutti i tempi oltre che una persona umile, da ammirare e che ho avuto modo di conoscere a fine carriera. Anche se contro di noi andava spesso in difficoltà. Delvecchio lo ha fatto sudare parecchio, ma restava comunque un grande campione.da scudetto? Secondo mesono piùdei giallorossi, è un anno strano e può succedere di tutto". ITA Sport Press.

ItaSportPress : Candela: 'Avrei voluto Nesta come compagno. Solo Inter e Juventus più forti della Roma' - - laziopress : Derby, l’ex Roma Candela: “Nei derby Nesta lo avrei voluto in squadra con me” - LALAZIOMIA : Lazio-Roma, l’ex Roma Candela: “Nei derby Nesta lo avrei voluto in squadra con me” - pasqualinipatri : Lazio-Roma, l’ex Roma Candela: “Nei derby Nesta lo avrei voluto in squadra con me” - GiCivi : RT @lucajavier: “Ma io e la mia Nives siamo come la fiamma sopra la candela, mi dicevo, come se fossi ancora un adolescente alla sua prima… -