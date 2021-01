Cancellare Donald Trump da «Mamma | ho riperso l’aereo»? Macaulay Culkin dice sì

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Fresco del secondo impeachment, il secondo che sia mai caduto sulla testa di un presidente americano, e dell’allontanamento da tutti i social e le piattaforme esistenti, Donald Trump rischia di essere cancellato anche in maniera retroattiva. Spinti dal desiderio di zittire il presidente uscente in tutti i modi possibili, anche quelli più innocui, diversi utenti hanno, infatti, chiesto la rimozione digitale del cameo di The Donald dal film Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York di Chris Columbus. https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1349248652234035200