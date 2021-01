Campania, furbetti del vaccino: così l’Asl individuerà chi vorrà accaparrarsi una dose (Di giovedì 14 gennaio 2021) Controlli serrati per evitare che i “furbetti” del vaccino possano intrufolarsi di nuovo alla Mostra d’Oltremare: è questo l’obiettivo primario della task force messa in piedi dall’Asl partenopea. Per Napoli comincia la quarta giornata della campagna vaccinale, all’ingresso della sede fieristica della città L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Controlli serrati per evitare che i “” delpossano intrufolarsi di nuovo alla Mostra d’Oltremare: è questo l’obiettivo primario della task force messa in piedi dalpartenopea. Per Napoli comincia la quarta giornata della campagna vaccinale, all’ingresso della sede fieristica della città L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

