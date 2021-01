Calciomercato Milan – Si allontana Simakan: il motivo | News (Di giovedì 14 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Secondo quanto detto da Sport Mediaset, si allontana l'obiettivo Simakan per il Milan Calciomercato Milan – Si allontana Simakan: il motivo News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Secondo quanto detto da Sport Mediaset, sil'obiettivoper il– Si: ilPianeta

Glongari : #Milan per l’attacco spunta l’idea #Mandzukic profilo valutato dai rossoneri per completare il reparto @tvdellosport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, ieri l'incontro con l'agente di #Mandzukic - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, è fatta per #Meite: - sportli26181512 : Sky DE - Simakan ha accettato il Lipsia, ora serve l'accordo con lo Strasburgo: Secondo quanto riferito da… - Mirkomilan84 : Ma come?fino a due ore fa era a Milano col suo agente xké voleva solo il milan, è ora ha accettato il Lipsia! Siete… -