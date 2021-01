Calciomercato Milan: Meité in arrivo a Milano, domani le visite mediche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nuovo acquisto rossonero Meité arriverà questa sera a Milano. domani mattina invece svolgerà la visite mediche Ci siamo, il primo rinforzo della finestra di mercato invernale è arrivato: secondo quanto appreso dalla redazione di Milan News 24 Soualiho Meité farà arrivo questa sera a Milano. L’ormai ex centrocampista del Torino svolgerà domani mattina le visite mediche alla clinica “La Madonnina”. Pioli vorrebbe averlo a disposizione già per la trasferta di lunedì sera contro il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nuovo acquisto rossoneroarriverà questa sera ao.mattina invece svolgerà laCi siamo, il primo rinforzo della finestra di mercato invernale è arrivato: secondo quanto appreso dalla redazione diNews 24 Soualihofaràquesta sera ao. L’ormai ex centrocampista del Torino svolgeràmattina lealla clinica “La Madonnina”. Pioli vorrebbe averlo a disposizione già per la trasferta di lunedì sera contro il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com

