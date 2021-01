Calciomercato Milan: Conti conteso da due squadre italiane (Di giovedì 14 gennaio 2021) Calciomercato Milan: Andrea Conti, terzino rossonero, sarebbe oggetto desiderio non solo della Fiorentina ma anche… Il Milan, dopo la cessione di Leo Duarte al Basakseir, starebbe lavorando anche su altre operazioni in uscita, su tutte quella di Andrea Conti. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Quest’ultimo, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe conteso da due club italiani: la Fiorentina di Rocco Commisso e il Parma. Il club emiliano, in particolar modo, sarebbe pronto a strappare ai rossoneri anche Musacchio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021): Andrea, terzino rossonero, sarebbe oggetto desiderio non solo della Fiorentina ma anche… Il, dopo la cessione di Leo Duarte al Basakseir, starebbe lavorando anche su altre operazioni in uscita, su tutte quella di Andrea. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Quest’ultimo, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbeda due club italiani: la Fiorentina di Rocco Commisso e il Parma. Il club emiliano, in particolar modo, sarebbe pronto a strappare ai rossoneri anche Musacchio. Leggi su Calcionews24.com

