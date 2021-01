Calciomercato – Inter, Esposito torna dalla Spal: su di lui il Venezia. Chiusura vicina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuovo prestito per Sebastiano Esposito È giunta al termine l’esperienza di Sebastiano Esposito con la Spal. L’attaccante di proprietà dell’Inter non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione e ora per lui si aprono le porte di un nuovo prestito. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro è vicinissimo a trovare l’accordo definitivo con il Venezia pronto ad accogliere il classe 2002. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuovo prestito per SebastianoÈ giunta al termine l’esperienza di Sebastianocon la. L’attaccante di proprietà dell’non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione e ora per lui si aprono le porte di un nuovo prestito. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro è vicinissimo a trovare l’accordo definitivo con ilpronto ad accogliere il classe 2002. L'articolo proviene damagazine.

