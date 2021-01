Calciomercato Fiorentina: Maleh in arrivo, firmerà lunedì (Di giovedì 14 gennaio 2021) Calciomercato Fiorentina: Youssef Maleh sarà presto un nuovo giocatore viola. La firma è prevista per la giornata di lunedì Youssef Maleh è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L’operazione era già stata impostata nei giorni scorsi, ma oggi sono stati sistemati anche gli ultimissimi dettagli. Come riporta Gianluca di Marzio il giocatore firmerà lunedì con la società viola che lo acquista dal Venezia con un indennizzo minimo e lo lascia in prestito proprio ai lagunari fino al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021): Youssefsarà presto un nuovo giocatore viola. La firma è prevista per la giornata diYoussefè pronto a diventare un nuovo giocatore della. L’operazione era già stata impostata nei giorni scorsi, ma oggi sono stati sistemati anche gli ultimissimi dettagli. Come riporta Gianluca di Marzio il giocatorecon la società viola che lo acquista dal Venezia con un indennizzo minimo e lo lascia in prestito proprio ai lagunari fino al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato così di vari temi di attualità in casa viola: Fiorentina-Inter? Perdere fa sempre male, perdere così ancora ...

“Allo Spezia mi sono sempre sentito bene fin dal primo giorno, anche se è vero che all’inizio giocavo poco - le parole di Agoumé riportate da Calciomercato.com - . Per noi la gara con il Torino sabato ...

