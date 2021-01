Calciomercato Atalanta, interessa Agustin Almendra del Boca (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Calciomercato di gennaio continua ad essere una delle priorità per tutte le società della Serie A. Tra queste l’Atalanta, che stasera alle ore 21:15 sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari (diretta Rai 2). Sul mercato i bergamaschi, dopo aver piazzato il colpo Maehle sulla fascia sinistra, si sta concentrando sul reparto del centrocampo. Piace un giovane argentino di proprietà del Boca Juniors: si tratta di Agustin Almendra. Gli occhi dell’Atalanta su Agustin Almendra Migliorare una squadra già molto forte e competitiva: questo l’obiettivo principale dell’Atalanta e del direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori. Sistemata la fascia sinistra con l’arrivo di Joakim Maehle, ora i bergamaschi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildi gennaio continua ad essere una delle priorità per tutte le società della Serie A. Tra queste l’, che stasera alle ore 21:15 sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari (diretta Rai 2). Sul mercato i bergamaschi, dopo aver piazzato il colpo Maehle sulla fascia sinistra, si sta concentrando sul reparto del centrocampo. Piace un giovane argentino di proprietà delJuniors: si tratta di. Gli occhi dell’suMigliorare una squadra già molto forte e competitiva: questo l’obiettivo principale dell’e del direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori. Sistemata la fascia sinistra con l’arrivo di Joakim Maehle, ora i bergamaschi ...

