Calcio estero, dal trionfo PSG al flop Bayern: le news del 14 gennaio

Il Paris Saint-Germain continua a dominare in Francia. Pochettino centra il suo primo trofeo sulla panchina dei vice-campioni d'Europa: Marsiglia piegato a 6? dalla fine dal rigore trasformato da Neymar nella finalissima di Supercoppa. Payet in precedenza aveva risposto al primo vantaggio del PSG con Mauro Icardi, al secondo gol consecutivo dopo la rete segnata nel weekend scorso in Ligue 1 contro il Brest. Gioia anche per gli italiani Verratti e Florenzi, in campo dal 1? e con l'ex romanista tornato a buoni livelli dopo l'infortunio accusato nelle scorse settimane. Fa scalpore la clamorosa eliminazione del Bayern Monaco nel secondo turno di Coppa di Germania contro l'Holstein

Romelu Lukaku è stato eletto da HLN Sport, versione sportiva di Het Laatste Nieuws, miglior giocatore belga all’estero del 2020. L’attaccante dell’Inter ha battuto il centrocampista del Manchester Cit ...

La ripicca cinese: Cannavaro e staff “sequestrati” 12 giorni a Doha

Sfiorato incidente diplomatico. È accaduto a dicembre dopo la Champions per volontà del Guangzhou Evergrande. La causa è il braccio di ferro sul contratto. Fra i “fermati” il fratello Paolo e Castella ...

