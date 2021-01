Calabria | medico vaccinava amici e parenti E il tampone lo facciamo pure ai gatti

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Indagato Vincenzo Cesareo, direttore sanitario degli ospedali di Cetraro e Paola, in provincia di Cosenza. Da 10 mesi era intercettato dai Nas: “Che me ne fotte, vado per corso Mazzini, in quel negozio nostro che ci sono belle svendite” diceva del Covid ridendo

