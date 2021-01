Bye Bye Germany | un film che racconta la storia vera di tanti sopravvissuti all’Olocausto

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Diretto da Sam Garbarski, “Bye Bye” è unuscito nel 2017 che ha riscosso un certo apprezzamento. Il “concept” delverte sulle difficoltà successive alla Seconda Guerra Mondiale, specialmente per chi aveva vissuto gli orrori del campo di concentramento e provava a rifarsi una vita, dimenticando la barbarie. Un tentativo estremo di resilienza, per riprendere a vivere quell’esistenza che era stata interrotta dal terrore nazifascista. I protagonisti sono David Berman e sei amici, scampati. Berman ha visto morireamici nei campi di sterminio, ed è riuscito a cavarsela solo perchè simpatico al comandante per via delle sue barzellette. David vuole lasciare la Germania e trasferirsi negli USA, in modo tale da dimenticare più velocemente quell’immane dolore. Ma per ...