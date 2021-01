Bye Bye Germany la trama del film su Rai 3 giovedì 14 gennaio

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Bye Byeilsu Rai 314laBye Byeè ilin prima visione scelto per la prima serata di Rai 314diretto da Sam Garbarski, una coproduzione internazionale fra Belgio, Germania e Lussemburgo. Ilha incassato poco al cinema fermandosi a circa 176 mila dollari in tutto il mondo con 73 mila nei soli USA dove è uscito in 6 cinema appena. Bye Byeladelsu Rai 3 Scopriamo insieme ladi Bye Byeilin onda su Rai 314in prima visione una commedia con al centro il tema ...