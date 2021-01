Bye Bye Germany | il film tratto da una storia vera?

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Con umorismo e fascino, ‘Bye Bye’ è uno dei pochiche ci racconta la vita dei sopravvissuti all’Olocausto. Ildi Sam Garbarski andrà in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20. (Web)I campi di concentramento, le torture subite da ebrei e da minoranze etniche, gli esperimenti inumani e la barbarie dei nazisti, fanno ormai parte del racconto canonico di una delle pagine più nere della: l’Olocausto. Quello che viene raccontato meno, però, è cosa succede dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè quando tutti i sopravvissuti alla Shoah realizzano ciò che è accaduto. ‘Bye Bye’, ilin onda stasera su Rai 3 alle 21.20, con un humor insolito mira proprio a mostrarci un punto di vista differente e inabituale. Leggi anche -> Arisa si ...

Bye bye Germany in onda su Rai 3 oggi, 14 gennaio, dalle 21:20. Nel cast Moritz Bleibtreu. Come seguirlo in streaming online ...La storia vera dietro a Bye Bye Germany, il film diretto da Sam Garbarski che racconta la ripartenza degli ebrei dopo la Seconda Guerra Mondiale.