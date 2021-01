Bus turismo bloccano piazza a Roma: cosa è successo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lavoro: bus turismo bloccano piazza a Roma, gli operatori «10 per cento aziende ha chiuso» – Arrivati da tutta Italia, principalmente dalla Campania e dalla Sicilia, circa un centinaio di operatori dei bus turistici con i loro mezzi hanno bloccato piazza della Repubblica a Roma e hanno sfilato in corteo per chiedere sostegno al governo. «È quasi un anno che non lavoriamo a causa del coronavirus – ha spiegato Luciano Dallara di Uniti per l’Italia -. Sul tutto il territorio nazionale il settore conta circa 7 mila aziende, 40 mila autobus e 80 mila dipendenti. Circa trecento operatori di noleggio autobus turistici A oggi già il 10 per cento di queste imprese ha chiuso o sta chiudendo. Il governo non ha dato sufficienti ristori». La protesta è partita poco dopo le nove da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lavoro: bus, gli operatori «10 per cento aziende ha chiuso» – Arrivati da tutta Italia, principalmente dalla Campania e dalla Sicilia, circa un centinaio di operatori dei bus turistici con i loro mezzi hanno bloccatodella Repubblica ae hanno sfilato in corteo per chiedere sostegno al governo. «È quasi un anno che non lavoriamo a causa del coronavirus – ha spiegato Luciano Dallara di Uniti per l’Italia -. Sul tutto il territorio nazionale il settore conta circa 7 mila aziende, 40 mila autobus e 80 mila dipendenti. Circa trecento operatori di noleggio autobus turistici A oggi già il 10 per cento di queste imprese ha chiuso o sta chiudendo. Il governo non ha dato sufficienti ristori». La protesta è partita poco dopo le nove da ...

