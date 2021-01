Buon compleanno Giorgia Meloni, Martina Cecchi de Rossi, David Nebiolo… (Di venerdì 15 gennaio 2021) …Claudio Scajola, Enrico Mentana, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli… Oggi 15 gennaio compiono gli anni: Martina Cecchi de Rossi, giornalista; David Nebiolo, giornalista; Rinaldo Moresco, ex ciclista; Lucio de Caro, regista, sceneggiatore, giornalista; Paola Veneroni, attrice; Pietro Rescigno, giurista; Francesco Amadori, imprenditore, “parola di…”; Stanislao Loffreda, presbitero, archeologo; Domenico Romano, politico; Giuseppe Catalani, ex calciatore Spal; Francesco Cimino, politico; Aldo Ajello, politico; Ulderico Bernardi, sociologo, scrittore; Giuseppe Pierino, politico; Guido Possa, politico; Silvano Ramaccioni, dirigente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) …Claudio Scajola, Enrico Mentana, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli… Oggi 15 gennaio compiono gli anni:de, giornalista;Nebiolo, giornalista; Rinaldo Moresco, ex ciclista; Lucio de Caro, regista, sceneggiatore, giornalista; Paola Veneroni, attrice; Pietro Rescigno, giurista; Francesco Amadori, imprenditore, “parola di…”; Stanislao Loffreda, presbitero, archeologo; Domenico Romano, politico; Giuseppe Catalani, ex calciatore Spal; Francesco Cimino, politico; Aldo Ajello, politico; Ulderico Bernardi, sociologo, scrittore; Giuseppe Pierino, politico; Guido Possa, politico; Silvano Ramaccioni, dirigente ...

PlacidoDomingo : Happy 120th ?? birthday ‘Tosca’ Thank you Maestro Puccini ??. Buon 120 compleanno ?? ‘Tosca’ Grazie Maestro Puccini… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a @jdiego_florez! ?? [Gioachino Rossini, 'La cenerentola' - Ah! questa bella incognita. Gustavo D… - EmilioCarelli : 13/1/92 29 anni fa nasceva il #Tg5 Eravamo tutti più giovani e forse non ci rendevamo conto della straordinaria avv… - xtheghovstofyou : @marvsyr tantissimi auguri di buon compleanno???? - rincoglionita_ : RT @Devoproteggermi: @rincoglionita_ BUON COMPLEANNO CHIARA TI AMO Ti auguro il meglio ??? -