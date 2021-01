Bozza nuovo Dpcm, tutte le misure da sabato 16 gennaio: spostamenti, asporto, scuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella Bozza del nuovo Dpcm che sarà in vigore a partire dal prossimo 16 gennaio 2021 è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Le regioni in zona bianca, ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelladelche sarà in vigore a partire dal prossimo 162021 è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Le regioni in zona bianca, ...

