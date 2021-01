Bozza nuovo Dpcm, musei aperti dal lunedì al venerdì (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Governo ha preparato la Bozza di Dpcm per quanto riguarda la questione musei e luoghi di cultura in generale. L’apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì in zona gialla. Esclusi quindi i giorni festivi. Potranno in caso rimanere aperti solo se è possibile una fruizione contingentata per evitare gli assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare la distanza sociale di almeno un metro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Governo ha preparato ladiper quanto riguarda la questionee luoghi di cultura in generale. L’apertura al pubblico sarà dalalin zona gialla. Esclusi quindi i giorni festivi. Potranno in caso rimaneresolo se è possibile una fruizione contingentata per evitare gli assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare la distanza sociale di almeno un metro. SportFace.

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una… - genovesergio76 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di asporto dai… - ignaziore : RT @Agenzia_Ansa: Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una mini-… - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una mini-… -