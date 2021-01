Bozza nuovo Dpcm, in zona rossa visite ad amici e parenti consentite una volta al giorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continuano a uscire informazioni riguardo la nuova Bozza del Dpcm che il Governo farà entrare in vigore da sabato 16 gennaio. Per quanto riguarda la zona rossa, ormai più che probabile per molte regioni, il problema per i contagi restano sempre le visite a casa. Nella Bozza però si legge: «Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale. Chi vive nei comuni con meno di 5mila abitanti potrà invece spostarsi per una distanza non superiore ai 30 km dal confine, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continuano a uscire informazioni riguardo la nuovadelche il Governo farà entrare in vigore da sabato 16 gennaio. Per quanto riguarda la, ormai più che probabile per molte regioni, il problema per i contagi restano sempre lea casa. Nellaperò si legge: «Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito nell’ambito del territorio comunale, unaal, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale. Chi vive nei comuni con meno di 5mila abitanti potrà invece spostarsi per una distanza non superiore ai 30 km dal confine, con ...

