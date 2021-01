Bozza Dpcm: asporto solo fino alle 18. Bar e ristoranti protestano in tutt’Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Piccoli imprenditori, baristi e gestori di attività commerciali vogliono riaprire e sono pronti alla disobbedienza civile. Irritatissimi contro l'ultima Bozza, praticamente quella definitiva, la quale prevede che per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche, scatti il divieto di vendita da asporto alle 18. Sci impianti chiusi fino al 15 febbraio Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Piccoli imprenditori, baristi e gestori di attività commerciali vogliono riaprire e sono pronti alla disobbedienza civile. Irritatissimi contro l'ultima, praticamente quella definitiva, la quale prevede che per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche, scatti il divieto di vendita da18. Sci impianti chiusial 15 febbraio

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - MediasetTgcom24 : Covid, bozza Dpcm: stop asporto dopo le 18 per specifici codici Ateco #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una… - infoitinterno : Nuovo Dpcm, bozza: stop asporto bar dalle 18. Ok visite anche in zona rossa, ma solo nel Comune. Sci fermo fino al… - infoitinterno : Nuovo Dpcm, la bozza: stop asporto bar dalle 18, impianti sci chiusi fino al 15 febbraio scuole superiori in presen… -