Borsa | Tokyo | apertura poco mossa -0 | 15%

(ANSA) - TOKYO, 14 GEN - La Borsa di Tokyo arretra dai massimi in 30 anni e inizia la seduta poco variata, in attesa dei dati sul commercio dalla Cina per il mese di dicembre e mentre rimane preoccupa ...Tokyo lievita in modo prepotente dell'1,63% alle 5.00 e passa di mano a 28.921,48 punti.