Bonus Bici e monopattino 2020: come funziona e quando arrivano i soldi, da oggi 14 gennaio 2021 ripartono le richieste di rimborso (Di giovedì 14 gennaio 2021) A partire da oggi 14 gennaio 2021 ripartono le domande per il Bonus Bici 2020. Il governo ha stanziato per la misura ulteriori 35 milioni di euro, facendo riferimento esplicito al programma sperimentale di mobilità varato lo scorso anno. Il beneficio di legge spetta in particolare a tutti coloro che hanno acquistato nei termini di legge una Bicicletta o un monopattino. Resta l’esclusione per l’immatricolazione di autovetture. La nuova finestra utile per inoltrare le domande resterà aperta fino al prossimo 15 febbraio 2021. Per partecipare è necessario aver effettuato l’acquisto a partire dallo scorso 4 maggio ed entro e non oltre il 2 novembre 2020. Allo stesso tempo, è indispensabile aver conservato ... Leggi su notizieora (Di giovedì 14 gennaio 2021) A partire da14le domande per il. Il governo ha stanziato per la misura ulteriori 35 milioni di euro, facendo riferimento esplicito al programma sperimentale di mobilità varato lo scorso anno. Il beneficio di legge spetta in particolare a tutti coloro che hanno acquistato nei termini di legge unacletta o un. Resta l’esclusione per l’immatricolazione di autovetture. La nuova finestra utile per inoltrare le domande resterà aperta fino al prossimo 15 febbraio. Per partecipare è necessario aver effettuato l’acquisto a partire dallo scorso 4 maggio ed entro e non oltre il 2 novembre. Allo stesso tempo, è indispensabile aver conservato ...

Etherbankingita : Bonus bici e monopattini, da oggi ripartono le richieste online per i rimborsi: in 119mila ne hanno diritto. Dispon… - zazoomblog : Bonus bici e monopattini 2021: nuova richiesta rimborso la procedura - #Bonus #monopattini #2021: #nuova - graziellacesari : @lauraboldrini Signora Boldrini voi cosa avete fatto?mes alitalia ex ilva tav tap banchi a rotelle reddito di citta… - FASIbiz : Rimborso del #bonusmobilità: quando arriva, come chiederlo - qui_finanza : Bonus bici, dal 14 gennaio ripartono le richieste per i rimborsi: come fare Si apre oggi una nuova possibilità per… -