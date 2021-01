Bonus bici e monopattini, da oggi gli esclusi potranno richiedere il rimborso (Di giovedì 14 gennaio 2021) Buone notizie sul fronte incentivi per la mobilità sostenibile. Da oggi, 14 gennaio e fino al 15 febbraio 2021, è possibile chiedere il Bonus bici e monopattini, pensato per incentivare mezzi di trasporto alternativi ai mezzi pubblici e dunque come ulteriore misura contro la pandemia da Coronavirus. Ma, attenzione, il nuovo “buono mobilità” – che copre il 60 per cento della spesa sostenuta fino a un valore massimo di 500 euro – è destinato solo a coloro che hanno acquistato un mezzo dal 4 maggio al 2 novembre 2020 e che non sono riusciti a richiederlo nel giorno del click day, a causa dei numerosi problemi, dallo SpidPoste non funzionante alle liste d’attesa infinite. Rimborsi aperti a tutti gli esclusi Dunque, nessuna corsa al buono, nessun click day. Con calma, a partire da ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Buone notizie sul fronte incentivi per la mobilità sostenibile. Da, 14 gennaio e fino al 15 febbraio 2021, è possibile chiedere il, pensato per incentivare mezzi di trasporto alternativi ai mezzi pubblici e dunque come ulteriore misura contro la pandemia da Coronavirus. Ma, attenzione, il nuovo “buono mobilità” – che copre il 60 per cento della spesa sostenuta fino a un valore massimo di 500 euro – è destinato solo a coloro che hanno acquistato un mezzo dal 4 maggio al 2 novembre 2020 e che non sono riusciti a richiederlo nel giorno del click day, a causa dei numerosi problemi, dallo SpidPoste non funzionante alle liste d’attesa infinite. Rimborsi aperti a tutti gliDunque, nessuna corsa al buono, nessun click day. Con calma, a partire da ...

